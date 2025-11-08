Venezia: da Giunta ok a rimodulazione investimenti per rinnovo flotta bus

La Giunta comunale, su proposta dell’Assessorato al Trasporto pubblico locale, ha approvato la delibera relativa alla rimodulazione del programma di investimento finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M2C2 – Misura 4.4.1, finalizzato al rinnovo della flotta autobus del servizio urbano gestito da AVM Spa.

L’investimento complessivo, pari a 87,4 milioni di euro, è destinato all’acquisto di autobus e alla realizzazione delle infrastrutture necessarie al loro funzionamento. A seguito di economie registrate nella realizzazione dell’infrastruttura di ricarica elettrica del deposito di via Martini (circa 1 milione di euro), si è stabilito di destinare tali risorse all’acquisto di 2 ulteriori autobus elettrici, portando così la dotazione complessiva da 44 a 46 mezzi elettrici.

Restano confermati i 90 autobus ad idrogeno, la cui entrata in servizio è prevista entro giugno 2026, in parallelo ai due nuovi autobus elettrici aggiuntivi.

Nel complesso, al termine della fornitura, la flotta rinnovata sarà composta da 136 nuovi autobus a emissioni zero, segnando un passo significativo nel processo di transizione ecologica del trasporto pubblico urbano.

