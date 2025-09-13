Venezia ad Amburgo per promuovere il sistema crociere al Seatrade Europe 2025

Venezia Terminal Passeggeri, insieme all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e alla Struttura Commissariale per le Crociere, ha partecipato al Seatrade Cruise Europe, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al settore crocieristico, in corso in questi giorni ad Amburgo.

La delegazione – composta dal Presidente di VTP Fabrizio Spagna, dal Sub-commissario ing. Fabio Russo e dalla Responsabile dell’Area Promozione, Comunicazione e Rapporti istituzionali, Dott.ssa Federica Bosello per AdSP MAS – ha preso parte all’evento con l’obiettivo di promuovere Venezia e Chioggia come destinazioni crocieristiche di riferimento per l’Alto Adriatico e il sud Europa. La presentazione ha puntato a valorizzare il modello degli approdi diffusi, che offre soluzioni diversificate e complementari, e a rafforzare la vocazione homeport dei due scali, con ricadute positive per l’economia e il territorio.

Gli incontri si sono rivolti in particolare ai principali operatori del segmento luxury, con lo scopo di consolidare relazioni già avviate a Miami e incontrare quei nuovi player del mercato delle crociere di alta gamma che nei prossimi anni hanno già annunciato di aver scelto il sistema dei porti lagunari per la propria offerta, tra cui For Season Yachts e Orient Express Sailing Yachts.

La stagione 2025, non ancora conclusa, si conferma in crescita rispetto al 2024 e sono attesi complessivamente circa 644.000 passeggeri per 514 scali (tra crociere, aliscafi e fluviali), consolidando il Veneto come hub centrale per il turismo marittimo internazionale.

