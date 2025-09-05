Veneto: Regione accelera su innovazione e gestione per una logistica sempre più snella e integrata

"Abbiamo organizzato un incontro pubblico per presentare i risultati di un progetto sulla digitalizzazione della catena logistica, sviluppato con il coinvolgimento di tutti i principali attori del settore in Veneto, incluse le associazioni datoriali e Cav, con cui collaboriamo su iniziative infrastrutturali innovative" ha dichiarato Elisa De Berti, Vicepresidente della Regione del Veneto, durante il convegno a Veronafiere.

Durante l'evento è stato presentato anche il bando LogIN Business, promosso dal Ministero delle Infrastrutture, che stanzia 157 milioni di euro per la digitalizzazione delle imprese logistiche, con scadenza il 17 settembre. Un’opportunità strategica per migliorare la gestione della supply chain e rafforzare la governance integrata del settore.

De Berti ha ricordato le tappe fondamentali del percorso regionale, tra cui il Piano dei Trasporti (2020), il Patto per lo Sviluppo del Sistema Logistico (2022) e la partecipazione agli Stati Generali della Logistica del Nord Est (2024).

Il Veneto si conferma un hub strategico nazionale ed europeo, situato all’incrocio di tre corridoi TEN-T, con una rete infrastrutturale estesa e intermodale. Il sistema logistico regionale conta 12.000 imprese, 100.000 addetti, movimenta 1,65 milioni di TEU, oltre 18 milioni di passeggeri aeroportuali e genera un PIL di 200 miliardi di euro, con 80 miliardi di export. Un settore centrale per la competitività e la sostenibilità della Regione.

