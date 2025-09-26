'Veneto connesso', vicepresidente De Berti: "Regione si conferma piattaforma logistica europea

“Il Veneto si trova oggi in una fase decisiva per rafforzare il proprio ruolo di piattaforma logistica europea. Il lavoro portato avanti con gli attori del territorio dimostra che attraverso una visione condivisa possiamo affrontare le sfide che ci attendono: completare i grandi assi ferroviari e autostradali, investire nella sostenibilità e favorire l’intermodalità.

Ogni anno il sistema logistico veneto, secondo i dati 2024, muove nel complesso 1,65 milioni di TEU. Gli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso gestiscono circa 18,4 milioni di passeggeri e oltre 62 mila tonnellate di merci, mentre i porti di Venezia e Chioggia oltre 600.000 passeggeri. A sostenere il sistema è una rete infrastrutturale imponente: 1.850 km di ferrovie, 10.000 km di strade, 600 km di autostrade e 500 km di vie navigabili, metà delle quali integrate nella rete europea TEN-T. Il ruolo della Regione è quello di fare sintesi e di tradurre in scelte concrete le esigenze del territorio. Un plauso va a iniziative come quella di Unioncamere che sanno raccogliere e valorizzare le priorità infrastrutturali e logistiche indicate dal mondo economico. Sta poi alla Regione stabilire le priorità e costruire una visione condivisa con l’obiettivo di rendere il Veneto sempre più competitivo, sicuro e connesso”.

Lo ha detto la Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, oggi a Padova in occasione del convegno “Veneto connesso: accessibilità ai corridoi europei e strategie per la logistica del futuro”, evento finale del Programma Infrastrutture realizzato da Unioncamere del Veneto in collaborazione con Uniontrasporti e con il coinvolgimento delle Camere di Commercio di Venezia Rovigo, Treviso Belluno, Padova, Verona e Vicenza.

