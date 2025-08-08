Venerdì all’insegna del sole, temperature in crescita su tutta la Liguria
di red. tel
Arpal prevede condizioni stabili e cieli sereni in ogni zona, con punte fino a 34 gradi in alcune località del Levante
Giornata pienamente soleggiata quella di oggi in Liguria, dove il centro meteo Arpal prevede condizioni anticicloniche stabili e cielo sereno su tutto il territorio regionale.
Temperature – Minime stazionarie o in lieve variazione, mentre le massime sono previste in aumento: alla Spezia si raggiungeranno i 34 gradi, 32 a Genova, 30 a Savona e 29 a Imperia, segnando un ulteriore rialzo rispetto ai giorni precedenti.
Umidità – I tassi restano contenuti, con valori medio-bassi che contribuiranno a rendere il caldo meno afoso nelle ore centrali della giornata.
Venti – Le correnti saranno deboli lungo la costa, con prevalente regime di brezza, mentre nell’interno risulteranno variabili o di direzione meridionale, senza particolari rinforzi.
Mare – Poco mosso o quasi calmo al mattino, il moto ondoso tenderà ulteriormente a calare nel pomeriggio, fino a condizioni di calma piatta o quasi ovunque.
