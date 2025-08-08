Attualità

Venerdì all’insegna del sole, temperature in crescita su tutta la Liguria

di red. tel

41 sec

Arpal prevede condizioni stabili e cieli sereni in ogni zona, con punte fino a 34 gradi in alcune località del Levante

Venerdì all’insegna del sole, temperature in crescita su tutta la Liguria
SettimoLink

Giornata pienamente soleggiata quella di oggi in Liguria, dove il centro meteo Arpal prevede condizioni anticicloniche stabili e cielo sereno su tutto il territorio regionale.

Temperature – Minime stazionarie o in lieve variazione, mentre le massime sono previste in aumento: alla Spezia si raggiungeranno i 34 gradi, 32 a Genova, 30 a Savona e 29 a Imperia, segnando un ulteriore rialzo rispetto ai giorni precedenti.

Umidità – I tassi restano contenuti, con valori medio-bassi che contribuiranno a rendere il caldo meno afoso nelle ore centrali della giornata.

Venti – Le correnti saranno deboli lungo la costa, con prevalente regime di brezza, mentre nell’interno risulteranno variabili o di direzione meridionale, senza particolari rinforzi.

Mare – Poco mosso o quasi calmo al mattino, il moto ondoso tenderà ulteriormente a calare nel pomeriggio, fino a condizioni di calma piatta o quasi ovunque.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

meteo caldo Estate arpal

Condividi: