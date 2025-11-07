Venaus, nasce la Comunità Energetica “Ecosostenibile”: il piccolo Comune della Val di Susa diventa laboratorio di autonomia verde

Con la nascita della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) “Venaus Ecosostenibile”, il Comune di Venaus si pone all’avanguardia nella transizione ecologica della Valle di Susa, avviando un progetto autonomo che punta a garantire autonomia energetica, risparmio per i cittadini e sviluppo locale sostenibile.

La decisione, formalizzata attraverso due delibere della Giunta comunale, segna un passo concreto verso la piena indipendenza energetica del territorio. Il Comune ha stanziato un contributo straordinario di 1.500 euro per le spese di avvio e ha approvato la riconversione dei principali impianti fotovoltaici dal sistema di “Scambio sul Posto” (SSP) al “Ritiro Dedicato” (RID), passaggio necessario per accedere ai nuovi incentivi del GSE – Gestore dei Servizi Energetici.

L’obiettivo è ambizioso: ridurre sensibilmente le bollette energetiche degli aderenti, contrastare la povertà energetica, rafforzare la tutela ambientale e creare nuove opportunità economiche per la comunità locale. A supporto del progetto, l’amministrazione ha previsto anche un contributo annuale di 500 euro, a testimonianza dell’impegno a lungo termine per la sostenibilità.

La scelta di Venaus si inserisce in un contesto territoriale in pieno fermento. Mentre il piccolo Comune procede “in corsa solitaria”, beneficiando di partnership già attive – tra cui quella con Enel Green Power, che ha recentemente installato pannelli fotovoltaici galleggianti su un bacino idroelettrico locale – l’Unione Montana Valle Susa lavora a una Comunità Energetica comprensoriale che coinvolgerà più Comuni e soggetti privati della Bassa Valle.

Il progetto sovracomunale mira a creare una rete capace di produrre energia pulita, ottimizzare i consumi e restituire benefici economici diretti ai cittadini, destinando almeno il 20% dei proventi alla riqualificazione del territorio.

Con la nascita della CER “Venaus Ecosostenibile”, il paese di poco più di mille abitanti diventa così un modello di innovazione energetica locale, tracciando una rotta autonoma verso un futuro più sostenibile per l’intera Val di Susa.

