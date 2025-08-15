Veicoli a guida autonoma: Sony inventa sensore con raggio di azione fino a 300 metri

Sony ha presentato l’IMX479, un innovativo sensore SPAD per sistemi LiDAR automotive, capace di rilevare oggetti fino a 300 metri con alta precisione e un frame rate di 20 fps. Progettato per la guida autonoma avanzata, sfrutta la tecnologia dToF e un’architettura impilata per garantire misurazioni tridimensionali estremamente accurate, con una risoluzione angolare di 0,05° e una precisione di profondità di 5 cm.

Nonostante le dimensioni compatte (12,2 x 20 mm), integra su un solo chip sia la parte ottica che logica, rendendolo ideale per sistemi ADAS e veicoli a guida autonoma di livello 3 e oltre. È compatibile con laser a 940 nm e utilizza l’interfaccia MIPI CSI-2.

Sony ha realizzato anche una piattaforma meccanica di test per supportare l’integrazione e la validazione del sensore nei prototipi. Con prestazioni elevate anche in piena luce, l’IMX479 si propone come componente chiave per la mobilità autonoma del futuro.

