Variante Aurelia a Savona, entro maggio Anas apre il cantiere del lotto di completamento

“Entro maggio partirà il cantiere del lotto I di completamento della Variante Aurelia a Savona, per il quale Anas ha concluso la gara e aggiudicato la realizzazione alla Ici Costruzioni Infrastrutture Spa”. Lo hanno annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, a margine della riunione odierna con il commissario governativo, i tecnici di Anas e di Regione, il Comune e la Provincia di Savona.



“Con l’avvio dei lavori confermato oggi da Anas – hanno commentato Toti e Giampedrone – riparte finalmente un’infrastruttura fondamentale, che era bloccata da anni, con la realizzazione della viabilità di accesso all’hub portuale della città. È un risultato di grande importanza, dopo anni di attesa di fronte a un’opera che era rimasta incompiuta. Insieme al Mit e agli enti locali abbiamo lavorato costantemente per far ripartire i cantieri e avviare le progettazioni delle grandi opere, necessarie per proseguire nel percorso di crescita della Liguria: le varianti al tracciato storico dell’Aurelia sono opere di straordinaria importanza per un territorio con caratteristiche complesse come il nostro. Questa infrastruttura, in particolare, consentirà di facilitare gli spostamenti e di alleggerire il traffico nei grandi centri abitati: l’obiettivo è quello di favorire l’accesso alle aree portuali, elemento strategico per uno dei settori economicamente più rilevanti per la nostra terra, quello della portualità e della logistica”.

L’opera è stata aggiudicata per un importo finale di 63.552.362,56 euro per lavori e servizi. L’intervento riguarda le opere necessarie a completare l’appalto originario, rimasto incompiuto: il tracciato della variante Aurelia in questo tratto parte da Savona con uno svincolo lungo Corso Ricci, in prossimità del torrente Letimbro, a nord dell’autostrada (Svincolo Letimbro) e termina in corrispondenza dell’intersezione con una rotatoria in via Saettone nel territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia). Questo lotto di completamento ha una lunghezza complessiva in asse di 5,1 km e prevede 4 gallerie: i tempi di esecuzione dell'opera sono stimati in 1.090 giorni.