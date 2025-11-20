Valpolcevera: viabilità modificata a partire dal 24 novembre per i lavori del Terzo Valico

A Genova, nel quartiere di Valpolcevera, dalle 21 di lunedì 24 novembre e fino al 14 dicembre sarà attivo un senso unico alternato 24 ore su 24 in via 30 Giugno 1960, nel tratto tra via Sant’Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera. La misura è necessaria per consentire i lavori del Terzo Valico, in particolare l’installazione dei pali di fondazione che sosterranno un impalcato provvisorio destinato a sostituire quello in ferro attualmente abbandonato.

L’intervento è eseguito da Cociv, il Consorzio Collegamenti Integrati Veloci, nell’ambito della realizzazione del nuovo tratto ferroviario sopraelevato. I pali resteranno in funzione fino alla successiva rimozione della vecchia struttura e all’installazione dell’impalcato definitivo.

"Il Terzo Valico dei Giovi è un’opera strategica a livello nazionale, fuori dalla competenza comunale – ha sottolineato l’assessore comunale alla Mobilità sostenibile, Emilio Robotti –. Una volta a regime, la nuova linea ridurrà i tempi di viaggio tra Genova e Milano e favorirà il trasferimento del traffico merci dalla gomma alla ferrovia, con benefici ambientali grazie alla riduzione delle emissioni di CO₂. Siamo consapevoli dei disagi per i residenti e cercheremo di limitarli, ma si tratta di sacrifici necessari per un’opera che porterà vantaggi a tutti".

