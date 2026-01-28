Valpolcevera. Versace a TN: "Presto aprirà la nuova caserma dei carabinieri a Pontedecimo. Finalmente senso unico nelle due strade di sponda"

Dopo la sospensione dei lavori durante l’estate, ripartono i grandi cantieri in Valpolcevera. Una ripresa che il Municipio V definisce una scelta necessaria e condivisa, resa possibile anche dalla nascita di un nuovo consorzio formato da tre imprese. Le modifiche progettuali sono state concordate con i responsabili di cantiere e con l’assessore comunale Ferrante.

"Riprendere i lavori era la scelta giusta – spiega il presidente del Municipio V Valpolcevera, Michele Versace in esclusiva a Telenord – perché oggi abbiamo un quadro più chiaro, un nuovo consorzio e un dialogo costante con Comune e assessori".

Tra le novità più attese, la riapertura del passaggio pedonale che collegherà Brin ad Ariosto, prevista entro febbraio. "Sono state fatte tutte le verifiche necessarie: il passaggio riaprirà in totale sicurezza", assicura Versace. Contestualmente verrà eliminato il senso unico alternato in via Sergio Piombelli, che non era così utile, mentre nelle strade interessate dai cantieri si procederà alla risistemazione delle griglie stradali. Quello che contraddistingue la Valpolcevera è il percorso condiviso e partecipato che viene portato avanti su tutti i temi, e che era una piacevole consuetudine anche nelle amministrazioni precedenti".

I lavori si concentreranno inizialmente su piazzale Palli, in corrispondenza della fermata. Ad aprile prenderà il via l’intervento sul viadotto tra la fermata Brin e l’impalcato di via Canepari, con l’arrivo di gru e mezzi pesanti. Il cronoprogramma prevede la conclusione del primo tratto nel 2027; nello stesso anno partirà anche il lotto Canepari–via Pisoni, nell’area adiacente a piazza Pallavicini.

Parallelamente sono in avvio i lavori di messa in sicurezza del rio Maltempo, con la realizzazione di uno scolmatore e la deviazione del corso d’acqua. L’intervento interesserà anche il torrente Torbella e prevede la sostituzione del ponte stradale di via Rossini, opera propedeutica allo sviluppo della metropolitana in condizioni di piena sicurezza. Il cantiere avrà un impatto rilevante e coinvolgerà via Fasciotti, via Compagnoni, via Piombelli e via Pisoni.

Sul fronte della viabilità, Versace non nasconde le difficoltà: «Dobbiamo far convivere questi cantieri con quello della rete ferroviaria per trasporto merci Porto - Fegino-Campasso. L’impatto sarà pesante, e capisco la stanchezza dei cittadini, ma l’obiettivo finale è una vera rigenerazione urbana».

Per quanto riguarda i parcheggi, alcuni stalli andranno persi in via Pisoni, ma il Municipio è al lavoro per ridurre le perdite in via Fasciotti e recuperare posti auto in via Sergio Piombelli tramite accordi con privati.

Grande attenzione anche al futuro dell’ex area Facchini, finalmente concessa al Comune: 30 mila metri quadrati complessivi. "Diecimila saranno destinati a un liceo tecnologico sperimentale e alla nuova scuola media Caffaro, con l’idea di creare un vero campus – spiega Versace – mentre sugli altri ventimila metri vogliamo qualcosa di realmente utile per il quartiere, anche attraverso la partnership con un soggetto privato".

Capitolo sicurezza. Il Municipio ha avviato un piano condiviso con l’assessorato alle Politiche sociali per contrastare dipendenze e situazioni di fragilità, ma anche per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

"Da quando siamo stati eletti abbiamo effettuato almeno cinque interventi importanti, con pattuglioni della polizia locale come non si vedevano da anni" - rivendica Versace, sottolineando il ruolo dell’Arma dei Carabinieri - "Sono molto radicati sul territorio, conoscono le situazioni e sono estremamente presenti. Ringrazio tutti i soggetti che si stanno impegnando in questi interventi, e mi riferisco in particolare alla polizia locale, all'arma dei carabinieri e al comandante della compagnia di Sampierdarena. La cittadinanza deve avvertire questa presenza e sentirsi più sicura, anche se non sottovalutiamo il problema. Purtroppo non possiamo fare un pattuglione al giorno, ma posso anticipare che a breve ce ne saranno altri, e interesseranno zone diverse da quelle dove si sono svolti finora".

La novità più rilevante riguarda l’apertura imminente della caserma dei Carabinieri a Pontedecimo, seguita a breve da quella di Bolzaneto. "A Pontedecimo la stazione sarà aperta tutti i giorni – annuncia Versace – e quando saranno conclusi i lavori a Villa Pallavicini, a Rivarolo, tornerà anche la polizia locale". Un presidio fondamentale per contrastare microcriminalità, baby gang e fenomeni di spaccio.

Sul fronte della circolazione stradale, un’altra notizia attesa riguarda le strade di sponda di via Perlasca e via 30 Giugno. "Finalmente dovrebbero tornare a senso unico – anticipa Versace – una scelta che garantirà un migliore smaltimento del traffico su via Polonio e che la cittadinanza ci aveva richiesto a più riprese".

Una fase complessa, dunque, per la Valpolcevera, segnata da cantieri imponenti e disagi inevitabili. "Certosa è un caso unico in Italia, con due cantieri così impattanti contemporaneamente", ricorda il presidente. Ma l’orizzonte, assicura il Municipio, è quello di una trasformazione profonda del territorio: "Siamo amministratori pubblici fortunati, perché stiamo lavorando per dare alla Valpolcevera un volto completamente nuovo".

A pochi giorni di distanza dall'evento, il presidente del municipio V Valpocevera stila un bilancio relativo alla domenica pedonale che ha interessato via Dandolo, a Certosa. "Purtroppo il brutto tempo non ha aiutato e c’è stata anche qualche defezione da parte di associazioni che inizialmente avevano dato disponibilità – ammette Versace – ma queste iniziative restano utili se vengono fatte su strade che in futuro possono avere uno sbocco concreto in tema di pedonalizzazione, proprio come via Dandolo. L’inverno è probabilmente un periodo un po’ sbagliato per valutare appieno il potenziale di queste iniziative. Noi, comunque non ci fermiamo mai, e il calendario è già fitto di appuntamenti: "Le prossime domeniche pedonali saranno il 22 febbraio in via Bettini, mentre il 29 marzo toccherà a via Poli. Spazio anche agli eventi legati al Carnevale. Il 14 febbraio sono previsti due cortei, con partenza da piazza Rissotto e via Dandolo. Ci saranno due carri, la partecipazione degli alunni delle scuole, e il corteo si concluderà in piazza De Caroli, a Teglia, con le tradizionali pentolacce e varie attività di intrattenimento. Il fine settimana successivo sarà invece la volta del Carrusezzu di Pontedecimo, in programma il sabato. È una bellissima festa, che attraverserà le strade di Pontedecimo, molto sentita e partecipata dalla comunità. Anche questi sono aspetti che caratterizzano il nostro territorio e che consentono di mantenere vive e attuali le nostre tradizioni".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.