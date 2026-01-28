Nel municipio Levante la giunta itinerante di domani

Domani si terrà la terza giunta itinerante nel Municipio IX Levante. La giunta si svolgerà nella sede del Municipio di via Pinasco 7, a Quarto.

La prima parte della mattinata sarà dedicata alla riunione di giunta per l’illustrazione e l’approvazione dei provvedimenti: alla presenza del presidente del Municipio, Federico Bogliolo, e della giunta municipale, la sindaca Silvia Salis e gli assessori comunali affronteranno anche alcune tematiche del territorio. In programma anche un momento di confronto con i componenti del consiglio municipale.

All’ora di pranzo, la sindaca e il presidente del Municipio incontreranno alcuni cittadini (parrocchia di Quarto, comitato Borgoratti, comitato porticciolo di Nervi), individuati dallo stesso presidente, che porteranno all’attenzione dell’amministrazione diverse problematiche del territorio.

Nel pomeriggio, sindaca e assessori comunali effettueranno sopralluoghi in aree scelte dal Municipio, accompagnati dalla giunta municipale e dai consiglieri delegati. In particolare, la sindaca e il presidente del Municipio faranno visita alla scuola Jessie Mario-Colombo Borgoratti e alla scuola Rinaldo Enrico ed effettueranno un sopralluogo a Monte Moro.

In contemporanea, secondo le deleghe di competenza, saranno oggetto di visite e sopralluoghi da parte delle assessore e degli assessori, tra gli altri: l’ex ospedale psichiatrico di Quarto, via Shelley, via dei Mille, il centro civico Quarto, l’ex Aura, viale delle Palme e parchi di Nervi, villa Luxoro, il porticciolo di Nervi, i Civ e Quarto alto.

