Depositi chimici: addio al trasferimento a Ponte Somalia, il Consiglio di Stato chiude il caso
di R.P.
1 min, 18 sec
L’obiettivo dell’operazione era allontanare i depositi chimici Carmagnani e Superba dall’area di Multedo, da anni al centro delle proteste dei residenti
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