UILTuCS Liguria, Marco Callegari rieletto segretario generale
di R.S.
La segreteria regionale sarà così composta: Roberto Fallara, Cristina D'Ambrosio, Giacomo Battistelli. Tesoriera: Monica Ercolani.
Si è svolto all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo il XII Congresso Regionale UILTuCS Liguria: “Vite che contano: la dignità non si contratta”. Delegate e delegati hanno confermato Marco Callegari alla guida della federazione per il prossimo mandato. La segreteria regionale sarà così composta: Roberto Fallara, Cristina D'Ambrosio, Giacomo Battistelli. Tesoriera: Monica Ercolani.
Il Congresso ha messo al centro le necessità del territorio e la sua fotografia: turismo e commercio liguri in crescita nei flussi (+8,4% arrivi, +7% pernottamenti) ma frenati da precarietà, bassi salari e carenza di personale. "UILTuCS chiede investimenti, applicazione dei CCNL leader, superamento del part-time involontario, oltre a un piano per qualificare l’offerta turistica e tutelare i centri storici dal dilagare di grandi superfici commerciali - ha dichiarato Marco Callegari - Sul tavolo anche welfare contrattuale, sanità integrativa estesa ai figli degli iscritti, previdenza complementare e battaglia contro accordi pirata che deprimono diritti e salari". Centrale il tema della sicurezza: zero morti sul lavoro, con vigilanza potenziata e RLS rafforzati.
In chiusura sono è intervenuto il segretario generale nazionale Paolo Andreani. UILTuCS Liguria rilancia l’iniziativa “25-50-100”: minimo 25 ore settimanali nei part-time, +50% per lavoro domenicale, +100% per festivi, trasparenza sui contratti applicati.
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