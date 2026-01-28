Mediolevante. L'assessore Rinaldi a TN: "Sicurezza e vivibilità nostre priorità. Pedonalizzazione piazza Remondini e dissuasore ottico in via Sapeto

La pedonalizzazione di piazza Remondini diventa realtà dopo un lungo e complesso percorso amministrativo e giudiziario. La decisione, già assunta dalla giunta comunale guidata da Marco Doria, ha resistito a una battaglia legale durata anni con alcuni condomini della zona, conclusasi con la soccombenza dei ricorrenti. Ora la piazza è destinata a cambiare volto.

"È una scelta definitiva – spiega Luca Rinaldi, assessore alla Sicurezza e alla Mobilità del Municipio VIII Medio Levante – frutto di un iter lungo e anche faticoso, ma che va nella direzione di restituire spazi urbani alle persone, migliorando la vivibilità". L’attenzione, assicura Rinaldi, non si fermerà alla sola pedonalizzazione: "Abbiamo fornito al Comune un elenco di angoli bui in corrispondenza di attraversamenti pedonali, al fine di procedere ad un potenziamento dell’illuminazione. I siti indicati sono piazza Leonardo Da Vinci, via Lagustena, viale Gambaro, via Nizza, via Boselli e via Zara".

Sul fronte della sicurezza stradale, il municipio ha acceso i riflettori anche su una serie di incroci: "Ne sussistono alcuni oggettivamente pericolosi - rimarca Rinaldi - e per questi sarebbe opportuno studiare appositi presidi e dispositivi di moderazione del traffico".

Un caso emblematico è quello di via Sapeto, dove è stato recentemente posizionato un dissuasore ottico. "È un intervento mirato – spiega Rinaldi – che serve a richiamare l’attenzione degli automobilisti e a rallentare la velocità in un tratto particolarmente delicato". Diversa, invece, la situazione in fondo a via Barabino, dove un divieto di svolta introdotto da circa un mese e mezzo continua a non essere rispettato: "Qui il problema non è la norma, ma il comportamento. L'idea del presidio proposta in precedenza sarebbe molto utile in questo snodo".

Preoccupazioni arrivano anche da corso Italia, dove da oltre un anno un tratto risulta transennato. "Abbiamo chiesto più volte al Comune di intervenire – afferma l’assessore – perché non si tratta solo di una questione di pavimentazione, ma di sicurezza complessiva".

Capitolo parcheggi: a San Martino resta aperto il tema delle aree blu. "Non si sono ancora concretizzate - puntualizza Rinaldi - ma noi saremmo estremamente favorevoli perché servirebbero a tutelare i residenti. Alla Foce, invece, la questione non è il colore degli stalli: «Il Codice della strada consente le strisce blu anche per ridurre l’uso dell’auto privata».

In quest’ottica si inseriscono le isole azzurre, pensate per garantire un’ampia rotazione, soprattutto in prossimità di mercati e ospedali. «Sono strumenti fondamentali per una gestione più equilibrata della sosta», osserva l’assessore.

Infine, l’appello sul fronte delle grandi opere: "È importante che venga completata al più presto la rimessa interrata di piazzale Kennedy. Con l’apertura del tunnel subportuale verranno eliminati 170 posti auto da viale Brigate Partigiane e bisognerà compensare". La richiesta è chiara: "Abbiamo chiesto che vengano valutate come zone blu, poi la decisione finale spetterà al Comune".

Uno sguardo anche al futuro del litorale: il Waterfront viene visto come «una grande opportunità». "Il parco è una meraviglia – conclude Rinaldi – è normale che ogni cambiamento generi timori, anche legati al degrado, ma la trasformazione della città passa proprio da qui".

