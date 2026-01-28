Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Lorenzo Cuocolo
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 14, 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Lorenzo Cuocolo, avvocato, professore universitario a Genova e alla Bocconi e presidente della Fondazione Carige.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
