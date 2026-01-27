Genova, Consiglio Regionale. Salis abbaondona l'aula: "Superato il limite di conflittualità politica"

Durante l'incontro del Consiglio Regionale tenutosi oggi, 27 gennaio, a Palazzo Tursi, la sindaca di Genova Silvia Salis e tutto il centrosinistra hanno abbandonato l'aula come forma di solidarietà al consigliere delegato Kaabour.

In una nota la sindaca afferma: "Quanto successo oggi pomeriggio in Consiglio comunale a Genova è di una gravità assoluta. Nell’aula del sesto Comune d’Italia è inaccettabile che un consigliere di maggioranza venga appellato, per più di una volta, con il nome di un indagato per terrorismo. È stato superato ogni limite della conflittualità politica anche più dura. Per questo motivo anche come giunta abbiamo deciso di abbandonare i lavori in totale solidarietà e vicinanza al consigliere Si Mohamed Kaabour, delegato alle relazioni istituzionali".

L'opposizione ha convocato una conferenza stampa stasera alle 18.30

