Bagarre in consiglio comunale, Cavo: "Narrazione parziale, sindaca utilizza pretesti"

Bagarre in consiglio comunale a Genova con la sindaca Silvia Salis che lascia l'aula insieme alla maggioranza. Ecco la risposta del centrodestra affidata a Ilaria Cavo (Noi Moderati): "La sindaca ha utilizzato un lapsus del consigliere Mascia, un pretesto per evitare il confronto e la discussione. Questo è inaudito e grave".

Ecco le parole complete di Ilaria Cavo.





