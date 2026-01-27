Bagarre in consiglio comunale, Cavo: "Narrazione parziale, sindaca utilizza pretesti"
di Redazione
Bagarre in consiglio comunale a Genova con la sindaca Silvia Salis che lascia l'aula insieme alla maggioranza. Ecco la risposta del centrodestra affidata a Ilaria Cavo (Noi Moderati): "La sindaca ha utilizzato un lapsus del consigliere Mascia, un pretesto per evitare il confronto e la discussione. Questo è inaudito e grave".
Ecco le parole complete di Ilaria Cavo.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Genova, Salis abbandona consiglio comunale: "Superato il limite di conflittualità politica"
27/01/2026
di Redazione
Frana di Arenzano, stop ai pedaggi tra Arenzano e Pra’. Rixi: "Esenzione attiva dalla mezzanotte"
27/01/2026
di Carlotta Nicoletti
Nuova giunta Bucci al vaglio dell’aula: confronto in Consiglio regionale
27/01/2026
di Carlotta Nicoletti
Caregiver, legge regionale in arrivo. Arboscello: "Figura da riconoscere", Lauro: "Il tema è economico"
26/01/2026
di Carlotta Nicoletti