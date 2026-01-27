Bucci: "Pronti a investire cifra congrua e a partecipare a tavolo su Amt"

"Non vedo l'ora di vedere i numeri. Noi comunque siamo pronti. E siamo sempre disponibili tanto che abbiamo già messo da parte i soldi, non posso svelare la cifra ma posso dire che è abbastanza".

Marco Bucci presidente di Regione Liguria conferma di essere pronto a intervenire per risolvere la crisi di Amt.

"Noi siamo pronti. E questa situazione può viaggiare in parallelo con la nuova agenzia del trasporto regionale. Il problema non è quanto tempo ci mettiamo noi, il problema è quando si prende una decisione. Noi siamo pronti a partecipare a qualunque tavolo. Ma bisogna fare i conti bene . La ricapitalizzazione è solo mancanza di capitale e i debiti vanno visti bene. La situazione è complessa. Dopo aver visto i numeri darò la mia relazione".

