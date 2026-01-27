Bucci: "Pronti a investire cifra congrua e a partecipare a tavolo su Amt"
di Claudio Baffico
"Non vedo l'ora di vedere i numeri. Noi comunque siamo pronti. E siamo sempre disponibili tanto che abbiamo già messo da parte i soldi, non posso svelare la cifra ma posso dire che è abbastanza".
Marco Bucci presidente di Regione Liguria conferma di essere pronto a intervenire per risolvere la crisi di Amt.
"Noi siamo pronti. E questa situazione può viaggiare in parallelo con la nuova agenzia del trasporto regionale. Il problema non è quanto tempo ci mettiamo noi, il problema è quando si prende una decisione. Noi siamo pronti a partecipare a qualunque tavolo. Ma bisogna fare i conti bene . La ricapitalizzazione è solo mancanza di capitale e i debiti vanno visti bene. La situazione è complessa. Dopo aver visto i numeri darò la mia relazione".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Bagarre in consiglio comunale, Cavo: "Narrazione parziale, sindaca utilizza pretesti"
27/01/2026
di Redazione
Genova, Salis abbandona consiglio comunale: "Superato il limite di conflittualità politica"
27/01/2026
di Redazione
Frana di Arenzano, stop ai pedaggi tra Arenzano e Pra’. Rixi: "Esenzione attiva dalla mezzanotte"
27/01/2026
di Carlotta Nicoletti
Nuova giunta Bucci al vaglio dell’aula: confronto in Consiglio regionale
27/01/2026
di Carlotta Nicoletti