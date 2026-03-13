Genova, giovedì 19 ai Giardini Luzzati la chiusura della campagna per il No al referendum sulla giustizia

Giovedì 19 marzo Genova ospiterà l’evento conclusivo della campagna referendaria per il No al referendum costituzionale sulla giustizia. L’appuntamento è fissato alle ore 17 ai Giardini Luzzati, dove esponenti della società civile, del mondo della cultura, del giornalismo e delle organizzazioni sociali si ritroveranno per l’ultima iniziativa pubblica prima del voto previsto per il 22 e 23 marzo.

L’iniziativa è promossa dai Comitati società civile per il No, GiustodireNO, Stato di diritto e Avvocati per il NO, realtà che nelle ultime settimane hanno animato il dibattito pubblico sui contenuti della riforma costituzionale sottoposta a referendum.

Il programma entrerà nel vivo alle 17.30 con un dialogo pubblico. A confrontarsi saranno Rosy Bindi, rappresentante del Comitato società civile per il No, il giornalista Gad Lerner e Daniela Barbaresi, segretaria nazionale della Cgil. A seguire è previsto l’intervento di Enrico Grosso, presidente nazionale di GiustodireNO.

Nel corso della serata i temi referendari verranno affrontati attraverso un confronto tra competenze giuridiche, testimonianze civili e contributi culturali. Sul palco interverranno anche figure del mondo artistico e letterario come l’attore e regista Pino Petruzzelli, lo scrittore Bruno Morchio e l’attore Ugo Dighero.

Ad accompagnare gli interventi saranno momenti musicali con le canzoni di Giua e di Leonardo Allavena insieme a RNG, che contribuiranno a rendere l’evento un’occasione di confronto pubblico in cui informazione, cultura e spettacolo si intrecciano attorno ai temi del referendum.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, si svolgerà regolarmente anche in caso di pioggia. L’incontro rappresenta l’ultimo appuntamento pubblico della campagna prima delle giornate di voto del 22 e 23 marzo.

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