Salis: "Ice a Milano presenza non gradita. In consiglio comunale limite superato"

"Sono completamente allineata con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'Ice è una presenza che non gradiamo in Italia, è vero che tutti gli Stati hanno la loro intelligence per proteggere le personalità di spicco che vanno alle Olimpiadi e le loro squadre, però dovremmo domandarci come mai gli Stati Uniti mandano in Italia alle Olimpiadi come intelligence un corpo di polizia violento e totalmente impreparato". Così la sindaca di Genova ed ex vicepresidente del Coni Silvia Salis a margine di un incontro pubblico commenta la presenza degli agenti dell'Ice alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

"L'Ice sta facendo dei disastri sotto gli occhi di tutti e risponde direttamente al presidente degli Stati Uniti, quindi non ha alcun altro tipo di riferimento - sottolinea Salis -. La sua presenza in Italia è una cosa che ci deve spaventare molto, si potevano fare altre scelte, soprattutto in un momento nel quale l'Ice sta destando sconcerto in tutto il mondo e il disgusto per ciò che sta facendo".

La sindaca Salis affronta anche un tema più locale, ovvero quanto accaduto ieri in consiglio comunale. "Ciò che il centrodestra ha voluto vendere come un 'lapsus', è stato voler chiamare due volte 'Hannoun' a distanza di diversi secondi l'una dall'altra il consigliere comunale genovese del Pd Mohamed Kaabour. Noi non permettiamo questo tipo di atteggiamento, è semplice". Così la sindaca di Genova Silvia Salis a margine di un incontro pubblico commenta la bagarre scoppiata in Consiglio comunale a Genova dopo che il consigliere comunale di Forza Italia Mario Mascia ha chiamato l'esponente dem con il cognome dell'architetto e attivista palestinese arrestato insieme ad altre sei persone perché accusato di essere vertice della cellula italiana di Hamas.

"Cosa devono dire gli esponenti del centrodestra di fronte a una figura così tremenda? - domanda Salis - Credo che sia importante mettere un limite, questo limite è stato superato, fanno ostruzionismo su tutto, sceneggiate incredibili, non hanno mai avuto nessun rispetto per il Consiglio comunale di Genova. Abbiamo dimostrato che c'è un livello che non va superato lasciandoli da soli con la loro ignoranza, perché un atteggiamento così è ignorante, hai voglia a dire che era un 'lapsus' e ti sei sbagliato, andate a vedere le registrazioni. Io non me la faccio raccontare, la riusciranno a raccontare a quelli che li votano, sempre meno visti i sondaggi".

"Noi per quanto riguarda gli aiuti a Gaza non siamo in difficoltà - ribadisce la sindaca di Genova - Su Gaza è stato molto in difficoltà il centrodestra e credo che abbia preso una strada a livello internazionale sulla quale poi ha dovuto ritrattare negli ultimi mesi".

