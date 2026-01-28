Rimpasto Giunta Bucci, Garibaldi:"Un piacere tornare", Natale: "Maggioranza sbrindellata"

In collegamento da Regione Liguria, Sandro Garibaldi (Lega) commenta il suo rientro come consigliere e i temi prioritari per il territorio, tra cui sicurezza stradale e gestione dei fondi per i piccoli comuni. Davide Natale (Pd) segnala invece le difficoltà della giunta Bucci, descrivendo le nomine recenti come manovre di partito per mantenere l’equilibrio interno, senza un reale beneficio per i cittadini. "Moltiplicano le poltrone, se non lo fermavamo noi Bucci nominava due sotto segretari e altri consiglieri".





