Rimpasto Giunta Bucci, Garibaldi:"Un piacere tornare", Natale: "Maggioranza sbrindellata"
di Redazione
In collegamento da Regione Liguria, Sandro Garibaldi (Lega) commenta il suo rientro come consigliere e i temi prioritari per il territorio, tra cui sicurezza stradale e gestione dei fondi per i piccoli comuni. Davide Natale (Pd) segnala invece le difficoltà della giunta Bucci, descrivendo le nomine recenti come manovre di partito per mantenere l’equilibrio interno, senza un reale beneficio per i cittadini. "Moltiplicano le poltrone, se non lo fermavamo noi Bucci nominava due sotto segretari e altri consiglieri".
