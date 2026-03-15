Valpolcevera, temporali sinonimo di emergenza. La consuetudine si rinnova

Nota congiunta del presidente del municipio V Valpolcevera Michele Versace, del consigliere comunale delegato alle vallate Enrico Vassallo e del consigliere regionale della Regione Liguria Federico Romeo sulle conseguenze delle piogge che si verificano costantemente in Valpolcevera.

All’incrocio tra Via Rossini e il Ponte Polcevera si stanno verificando con sempre maggiore frequenza gravi episodi di allagamento ogni volta che si registrano precipitazioni, con pesanti conseguenze per la viabilità e per i cittadini della Valpolcevera. La situazione era stata segnalata già nel mese di novembre e, a seguito di tale segnalazione, i tecnici comunali avevano effettuato verifiche sul posto, fornendo precise indicazioni e prescrizioni all’impresa COCIV, impegnata nei lavori dell’ultimo miglio ferroviario per conto di Rete Ferroviaria Italiana.

Nonostante ciò, ad oggi il problema continua a ripresentarsi.

Quel tratto di strada, che per quanto risulta non era stato interessato da analoghi episodi negli anni passati, oggi diventa impraticabile a ogni pioggia, rendendo impossibile il transito e portando di fatto alla chiusura della strada, con la conseguenza di dividere in due la delegazione e creare disagi enormi a residenti, lavoratori e attività della zona.

Alla luce di quanto sta accadendo, riteniamo necessario che l’impresa che sta eseguendo i lavori intervenga con urgenza per individuare e risolvere le cause di questa situazione. Chiediamo inoltre che vengano effettuati tutti i controlli tecnici necessari sui lavori realizzati e sulle eventuali modifiche apportate al sistema di deflusso delle acque, al fine di accertare ogni possibile correlazione con le criticità che si stanno verificando. Vi è infatti il fondato timore che, durante le lavorazioni, possa essere stata intercettata o alterata una roggia presente in quell’area, circostanza che potrebbe contribuire a spiegare i ripetuti allagamenti che oggi si verificano con regolarità e che in passato non si erano manifestati.

È quindi indispensabile che vengano svolte verifiche approfondite e che, ove emergano elementi riconducibili alle lavorazioni in corso, l’impresa provveda a intervenire tempestivamente per ripristinare condizioni adeguate e garantire il corretto deflusso delle acque, evitando che i cittadini continuino a subire disagi così gravi. Ridurre i disagi patiti dalla cittadinanza e non lasciare problematiche irrisolte che, una volta conclusi i lavori, rischierebbero di ricadere sul Comune è una responsabilità che riteniamo prioritaria.

In questa vicenda esprimiamo inoltre pieno sostegno al Comune di Genova, che si trova a gestire una situazione problematica non riconducibile direttamente alla propria attività amministrativa, ma che sta comunque producendo effetti negativi sul territorio e sulla viabilità cittadina.

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