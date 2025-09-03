Valle d'Aosta, si rafforza collaborazione tra i parchi Gran Paradiso e Vanoise

Si rafforza la collaborazione tra il Parco nazionale del Gran Paradiso e il francese Parc national de la Vanoise che formano uno dei più vasti e importanti spazi naturali delle Alpi occidentali. Le due storiche areee protette, gemellate dal 1972, intendono tra l'altro uniformare le tecniche di gestione e promuovere insieme un turismo di qualità e sostenibile.

L'accordo - La convenzione prevede la promozione di scambi scientifici più intensi, una comunicazione comune al pubblico, la collaborazione nell'ambito della ricerca scientifica e l'adesione congiunta a programmi europei, oltre a iniziative di educazione ambientale rivolte alle comunità locali e alle scuole.

