Valentina Ghio (Pd) a Telenord: "Comunali Genova, al più presto il nome. Trasporti, Regione in ritardo"

Valentina Ghio, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, interviene a Telenord sui temi di attualità della politica. Nel corso di un Tgn Today, con Carlotta Nicoletti, il direttore Matteo Cantile e Stefano Rissetto, la parlamentare dem affronta questioni come la scelta del candidato per le comunali di Genova, la necessità di rilanciare il sistema infrastrutturale ligure e di procedere rapidamente alle nomine nei porti.



Candidato sindaco di Genova - Valentina Ghio dice la sua sulla situazione politica a Genova, in particolare sulla difficoltà del centrosinistra nel scegliere il candidato sindaco. "Credo che la decisione debba arrivare rapidamente", afferma, sottolineando che ci sono stati "passi avanti" e un programma condiviso con ampie parti della coalizione. Inoltre, evidenzia la presenza di "figure di tutto rispetto, sia dal punto di vista politico che professionale", che potrebbero essere ottimi sindaci. Ghio spera che la situazione si risolva presto per avviare una campagna elettorale in grado di rispondere ai bisogni dei genovesi. Sul dibattito tra candidati politici e civici, Ghio non ha dubbi: "Non è una diatriba", la priorità deve essere scegliere la persona giusta per Genova, al di là della provenienza politica. Secondo Ghio, il Partito Democratico, forte del risultato ottenuto nelle ultime elezioni, ha il diritto e il dovere di proporre un candidato unitaria che risponda alle esigenze della città.



Trasporti: una questione strategica - Spostandosi sul tema dei trasporti, Valentina Ghio sottolinea l'importanza di una commissione parlamentare che si occupi delle infrastrutture, delle ferrovie, dei porti e delle telecomunicazioni. "La Liguria ha ancora gravi carenze sul tema dei trasporti, ma ha anche punti di forza, come la portualità", afferma Ghio, ribadendo la necessità di una maggiore attenzione alle infrastrutture per migliorare la mobilità della regione.



Autostrade e pedaggi - Ghio parla anche del tratto autostradale tra Lavagna e Sestri Levante, per il quale ha presentato un’interrogazione al ministro dei Trasporti, chiedendo la sospensione del pedaggio a causa dei cantieri in corso. Inoltre, non mancano le critiche alla situazione complessiva delle infrastrutture autostradali in Liguria, dove la sicurezza e i ritardi rappresentano un problema irrisolto da tempo.



Il Terzo Valico e i collegamenti ferroviari - Il tema del Terzo Valico, fondamentale per migliorare i collegamenti tra la Liguria e il resto d'Italia, resta una questione aperta. Ghio esprime preoccupazione per i "tempi di percorrenza invariati" nonostante i progressi tecnici e i lavori in corso. "In questi due anni c'è stata una sottovalutazione delle esigenze di manutenzione delle ferrovie", aggiunge, evidenziando anche i problemi legati ai cantieri che influenzano la velocità dei treni.



Portualità: la questione delle presidenze e la governance - Sul tema della portualità, Ghio critica la gestione delle presidenze delle autorità portuali, che restano vacanti da oltre 17 mesi, in particolare quelle di Genova e Savona. A suo avviso, questa inazione rappresenta un errore grave, soprattutto in un momento geopolitico complesso, con il rischio che i porti liguri non possano operare a pieno regime. "Il porto di Genova ha bisogno di avviare un piano regolatore generale", conclude, invitando a una rapida soluzione.



Agenda politica e industriale - Valentina Ghio accenna anche agli altri temi della sua agenda, come le politiche industriali. Mentre il Paese vive un periodo di stagnazione economica, con oltre 50.000 imprese chiuse, Ghio si impegna a portare avanti discussioni in Parlamento per affrontare le sfide che riguardano anche la Liguria. "La produzione industriale non cresce da 22 mesi e questo è un tema centrale", sottolinea.

