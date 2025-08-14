Valentin Carboni si racconta: "Ho scelto il Genoa per il mister, la società e la tifoseria"

E' uno dei volti nuovi del Genoa 2025/2026, Valentin Carboni racconta la propria storia ai canali ufficiali del club rossoblù, partendo dai primi passi: "Quando sono nato - racconta Carboni - siamo andati in Austria, mio padre giocava lì. Poi a Catania e quindi siamo tornati a Buenos Aires e ho iniziato a giocare nel Lanus, fino ai 14 anni quando sono tornato in Italia. Con la famiglia ci siamo sempre spostati insieme"

Fra i motivi che lo hanno spinto a scegliere il Genoa, ci sono "Il mister, la società, la grande squadra e lo stadio: quando ci ho giocato ho visto una tifoseria incredibile, l'atmosfera era fantastica e anche questo mi ha portato a scegliere il Genoa. Milito ha fatto benissimo qua, così come Palacio, Romero e Burdisso. Sono felice di essere qua e spero di ripercorrere le loro strade".

Calcisticamente si definisce argentino, ma ha giocato e vissuto maggiormente in Italia. "Il ricordo più bello? Quando abbiamo vinto la Copa America con tutti quei fenomeni, una cosa indimenticabile, un sogno che avevo fin da piccolo."

"Obiettivi? Me li metto addosso ma cerco di fare il massimo giorno dopo giorno in allenamento, se fai bene questo le cose arriveranno" - ha concluso Carboni

