Valditara: "Metal detector a scuola solo in caso di problemi di sicurezza". Proclamato il lutto alla Spezia

LA SPEZIA - Il metal detector a scuola "non può essere un utilizzo generalizzato, soltanto laddove vi sia la richiesta da parte della comunità scolastica e se si dovesse accertata la reale criticità della situazione. Se in una scuola, lo affermo e lo ribadisco, ci dovesse essere un problema serio

di sicurezza, ci fossero prove di una diffusione nel porto dei coltelli o di altre armi improprie, credo che tutti dovrebbero convergere sul fatto che in quella scuola bisogna intervenire". Lo ha detto il ministro per l'istruzione Giuseppe Valditara oggi alla Spezia.

"Ho voluto personalmente rassicurare i familiari della vittima che la giustizia farà il suo corso e che quindi tutto quello che le istituzioni dovranno

fare, sarà fatto" ha detto ancora Valditara. I parenti di Abanoub Youssef sono stati accolti in Prefettura dopo aver preso parte a un corteo spontaneo partendo dall'obitorio dove i familiari vegliano anche oggi la salma del giovane. In precedenza il ministro aveva presieduto una riunione del

comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza con il prefetto Andrea Cantadori, il questore Sebastiano Salvo e i vertici delle

altre forze dell'ordine.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha comunicato intanto che, in occasione della celebrazione dei funerali della giovane vittima Youssef Abanoub del grave episodio di omicidio avvenuto all'interno dell'istituto scolastico "Domenico Chiodo", sarà proclamato il lutto cittadino

il giorno della data del funerale, che sarà resa nota successivamente.

La decisione è stata comunicata dal primo cittadino durante il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, "in pieno accordo - si legge nella nota - con le più alte istituzioni dello Stato, quale segno di partecipazione collettiva al dolore della famiglia e dell'intera comunità, profondamente colpita da una tragedia che ha scosso la coscienza civile del Paese". Nel giorno del lutto cittadino, le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz'asta e saranno sospese o ridotte le attività e le manifestazioni pubbliche non essenziali, secondo le modalità che verranno comunicate con apposita ordinanza che sarà firmata dal sindaco successivamente. "Il lutto cittadino - prosegue la nota - vuole essere un

momento di raccoglimento, rispetto e riflessione, nel ricordo della vittima e come testimonianza della vicinanza delle istituzioni alla comunità scolastica, agli studenti, al personale e a tutti coloro che sono stati colpiti da questo drammatico evento. Si invita la cittadinanza a partecipare con

compostezza e senso di responsabilità a questo momento di cordoglio condiviso





