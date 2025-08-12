Valbrevenna: la Sagra dello Stoccafisso diventa extra large

Il Gruppo Sportivo Centro Valbrevenna vara la quarantesima edizione della *Sagra dello Stoccafisso e Trofie al pesto che avrà luogo come ogni anno la sera della vigilia di Ferragosto, giovedì 14 agosto, presso gli impianti sportivi Comunali della Valbrevenna in Località Baio - Molino .

Gli stands gastronomici apriranno alle ore 19.30: oltre al re norvegese, rigorosamente accompagnato dalle migliori patate del posto e alla specialità genovese si potranno assaggiare salsiccia, carne, porchetta e prosciutto alla piastra, accompagnate da fagioli e patate fritte. Per finire crostate locali e crepes a km0.

La serata proseguirà con la premiata orchestra Domenico Cerri, un'istituzione della musica.

I numeri principali: oltre 1.000 coperti per oltre 120 tavoli allestiti sul campo da calcio, 100 volontari tra cucine, bar e servizi ai tavoli, 350 kg di stoccafisso e 100kg di trofie.

“L'incasso della serata verrà utilizzato per i lavori di manutenzione straordinaria della Piscina Comunale” spiegano gli organizzatori.

Ampia possibilità di parcheggio in loco.

