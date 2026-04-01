Val Bisagno, ipotesi trasporto fluviale: spunta il progetto delle “people boat” elettriche

Un sistema di trasporto fluviale lungo la Val Bisagno, basato su navette elettriche di ultima generazione. È questa l’ipotesi che emergerebbe da un’intesa tra istituzioni, ancora non ufficializzata, ma destinata a far discutere sul futuro della mobilità cittadina.

Progetto – Al centro della proposta ci sarebbero le cosiddette “people boat”, mezzi progettati per muoversi lungo il corso del torrente. Si tratterebbe di imbarcazioni completamente elettriche, pensate per garantire un servizio rapido, sostenibile e a basso impatto ambientale, con tecnologie orientate al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili.

Tecnologia – Le navette, secondo le indiscrezioni, sarebbero sviluppate con sistemi innovativi capaci di ridurre rumore ed emissioni, offrendo un’alternativa moderna al trasporto su gomma. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di coniugare efficienza e sostenibilità, inserendo Genova in un modello di mobilità urbana più avanzato.

Finanziamenti – Il progetto sarebbe sostenuto da fondi europei straordinari, destinati a interventi strategici nel settore dei trasporti. Un elemento che, se confermato, garantirebbe copertura economica a un’infrastruttura completamente nuova per la città.

Reazioni – Sul piano politico, al momento prevale la cautela. I rappresentanti istituzionali coinvolti non hanno rilasciato commenti ufficiali, ma il clima che filtra è di apertura verso una soluzione innovativa. Anche alcune categorie del settore trasporti vedrebbero positivamente l’ipotesi, con la prospettiva di nuove competenze professionali legate alla gestione dei mezzi.

Scenario – Se realizzato, il sistema fluviale potrebbe rappresentare un cambio di paradigma per la mobilità in Val Bisagno, tradizionalmente al centro del dibattito su infrastrutture alternative. Se non fosse che è un pesce d'aprile di Assoutenti, d'altronde con tutte le ipotesi vagliate fino ad ora non sorprenderebbe nemmeno questa proposta.

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