Vaiolo delle scimmie, secondo caso in Liguria: positivo un 26enne genovese

di Edoardo Cozza

Accertato dal Laboratorio Regionale di Igiene dell’Ospedale Policlinico San Martino, in corso le indagini epidemiologiche per risalire ai contatti

È stato accertato oggi pomeriggio dal Laboratorio Regionale di Igiene dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e registrato in Liguria il secondo caso di vaiolo delle scimmie. A risultare positivo è un ragazzo di 26 anni, residente a Genova. Il paziente è in buona salute; sono in corso le indagini epidemiologiche per la ricerca dei contatti stretti.

Ad intuire che si trattasse di vaiolo delle scimmie sono stati i medici della Clinica Dermatologica del San Martino che hanno attivato la Clinica di Malattie Infettive dopo un accertamento seguito ad una prima visita specialistica di altra natura.

“Anche in questo caso, appena arrivata la seconda segnalazione – ha affermato Giovanni Toti presidente e assessore alla sanità di Regione Liguria – sono state attivate le procedure e avviato il protocollo operativo per l’effettuazione della diagnosi. Il laboratorio regionale ha effettuato tempestivamente il test che è poi risultato positivo”.

“Il sistema sanitario ligure è attrezzato per gestire al meglio casi simili – ha aggiunto Matteo Bassetti coordinatore del DIAR di Malattie Infettive – il caso è stato evidenziato dopo un ottimo lavoro di squadra interno al San Martino e il paziente è, in buone condizioni di salute, sotto la tutela della Clinica di Malattie Infettive. Nel mondo ormai sono 7.000 i casi certificati, 200 invece in Italia, si tratta dunque di un’infezione endemica con cui è necessario convivere, senza allarmismi di nessuna sorta. In Liguria siamo preparati all’urto e abbiamo tutte le professionalità adatte a reagire a casi simili”.