Ambulanza distrutta in incidente, la Croce Verde di Quarto ai cittadini: "Aiutateci a sostituirla"

Completamente distrutta e ormai da buttare via l'ambulanza rimasta coinvolta in un incidente stradale la settimana scorsa in corso Gastaldi, a Genova.

Per questo motivo la Croce Verde di Quarto lancia la raccolta fondi per acquistarne un'altra, con le stesse funzionalità della precedente: "Abbiamo lanciato una sottoscrizione tramite la piattaforma GoFundMe per chiedere alla cittadinanza di aiutarci per riacquistare un'ambulanza con le stesse caratteristiche. L'abbiamo lanciata un paio di giorni fa, già oggi abbiamo superato i 4 mila euro. Basta un piccolo contributo per fare molto" - spiega a Telenord il presidente della Croce Verde, Andrea Martello.

Organico - La Croce Verde di Quarto è un ente storico, nato nel 1911 e che da allora ha sempre svolto un'attività di supporto e assistenza di trasporto sanitario di malati ed infermi. "Operiamo sul territorio della zona levante di Genova, ci occupiamo anche servizi di trasporto di persone che hanno bisogno di terapie, di dialisi, di medicazioni, di visite mediche e coloro che non si possono recare fisicamente in autonomia presso i nosocomi per accompagnarli presso queste attività. La Croce Verde di Quarto conta circa 350 soci oggi, abbiamo 14 dipendenti e un grande aiuto ce lo danno anche i ragazzi del Servizio Civile Universale" - continua Martello

Riconoscimento - Proprio lo scorso 7 aprile, la Croce Verde ha ricevuto uno speciale riconoscimento dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Abbiamo ricevuto la Medaglia di Bronzo della Repubblica Italiana al Merito della Sanità Pubblica: è stata una bellissima soddisfazione, una grandissima emozione per me. Questo premio ci riconosce l'impegno che abbiamo profuso, in particolare durante il periodo pandemico, dove tutte le pubbliche assistenze liguri si sono impegnate a sopportare la cittadinanza con trasporti di persone contagiate, o anche attività di supporto come la consegna di farmaci e la consegna di spesa a casa per chi era confinato per motivi di contagio."

Come diventare volontario - Per diventare volontario "basta fare domanda di associazione e chiedere di diventare volontario, basta essere maggiorenne. Una volta approvato come volontario, si viene inserito all'interno di un percorso formativo che è necessario poi per dare una mano a bordo del mezzo. Ci sono diversi livelli di qualifica, ad esempio, salire su un'ambulanza e fare un soccorritore per il sistema 118, che è chiaramente è un livello di qualifica superiore rispetto a chi fa soltanto l'accompagnatore per i servizi ordinari"

Come donare - La raccolta fondi è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/abbiamo-perso-unambulanza-aiutaci-a-tornare-in-strada

