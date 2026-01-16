Vado Ligure: pedone travolto e ucciso sull'Aurelia

Un drammatico incidente è costato la vita a Giuliano Sommariva, 68 anni di Pavia, nel pomeriggio lungo l’Aurelia, a Vado Ligure. L’uomo, in vacanza con la moglie e i due cani nel camper parcheggiato nelle vicinanze, è stato travolto da una Ford bianca. L’impatto lo ha sbalzato sul parabrezza dell’auto prima di farlo cadere a terra poco distante.

L’autista del veicolo, sotto choc, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. I primi soccorsi sono stati prestati da un automobilista proveniente dal senso opposto e dalla moglie della vittima, che, allertata dal rumore dell’impatto, è uscita dal camper insieme ad altri campeggiatori. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Quiliano, la Polizia Stradale e quella locale. Il medico ha potuto solo constatare il decesso. Uno dei cani della coppia è rimasto lievemente ferito ed è stato assistito da un’ambulanza veterinaria.

