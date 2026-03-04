Genova, intervento nel centro storico contro spaccio e consumo di stupefacenti

All’alba di questa mattina, la Polizia di Stato di Genova ha effettuato un servizio di controllo nel centro storico, nella zona di Prè compresa tra piazza Santa Fede e vico Sant'Antonio nonché nel dedalo di vicoli compresi tra vico Superiore e Inferiore del Roso, piazza Metellino, vico Largo ed ex Ghetto.

Il servizio, disposto dal Questore Burdese in attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, era finalizzato principalmente ad individuare e identificare soggetti dediti allo spaccio o al consumo di sostanze stupefacenti e alcool, che spesso operano e bivaccano alle prime ore del mattino nelle predette zone, determinando situazioni di disagio nei cittadini residenti e negli esercenti.

L’attività è stata coordinata dal dirigente del Commissariato Prè, con il concorso delle pattuglie dell’RPC Liguria e delle una unità cinofile antidroga dell’U.P.G. e S.P. con il cane Constantin. Hanno partecipato all’intervento gli operatori della Squadra Mobile anche per le attività info-investigative relative alle filiere di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente nei vicoli. I controlli sono stati svolti in maniera capillare, con pattugliamenti appiedati.

Un 35enne tunisino, trovato in possesso di stupefacente debitamente sequestrato, è stato altresì denunciato all’A.G. per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere poiché occultava una forbice negli abiti. Lo stesso, risultato inottemperante ad un precedente provvedimento di espulsione, è stato munito di trattenimento del Questore presso C.P.R. per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

Controllato anche un 38enne marocchino risultato irregolare sul T.N. per il quale è stato emesso un provvedimento di espulsione.

Segnalato per ubriachezza molesta un colombiano di 32 anni a carico del quale è stato, altresì, emesso ordine di allontanamento dal centro storico.

All’esito per i soggetti che hanno manifestato condotte riconducibili alla tossicodipendenza o a particolari stati di vulnerabilità sono in corso le relative segnalazioni ai competenti uffici dell’ASL e del Comune per gli interventi di rispettiva competenza di carattere sanitario e socio-sanitario.

Complessivamente il servizio ha permesso di identificare 50 persone di età compresa tra i 23 ed i 35 anni.

