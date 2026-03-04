Cornigliano, donna travolta da un autobus: trasportata in codice rosso al San Martino

Un grave incidente stradale ha scosso il quartiere di Cornigliano nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 4 marzo 2026. Erano circa le 12:30 quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, una donna è stata travolta da un autobus di linea mentre si trovava in piazza Savio, a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

L’impatto con il mezzo pubblico è stato violento e ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi in codice di massima urgenza. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica Golf 4, coadiuvata dalle ambulanze dei Volontari Fiumara e della Croce Verde di Sestri. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure sul selciato, hanno riscontrato nella donna diversi traumi profondi, disponendo il trasferimento immediato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Durante le operazioni di soccorso è stata assistita anche una seconda persona, rimasta coinvolta nell'evento probabilmente per lo stato di shock o per ferite lievi, accompagnata in codice verde all'ospedale di Voltri per accertamenti.

Sul luogo del sinistro sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale, affiancate dagli specialisti della sezione Infortunistica. A loro spetta ora il compito delicato di ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento: i rilievi tecnici si sono concentrati sulla traiettoria dell'autobus e sulla posizione della pedona al momento dell'impatto, per stabilire eventuali responsabilità o manovre azzardate.

Nonostante la gravità dell'accaduto e il massiccio dispiegamento di mezzi d'emergenza, le ripercussioni sul traffico della zona sono risultate fortunatamente poco significative. Il mezzo pubblico è rimasto infatti fermo a bordo strada, permettendo al flusso veicolare di scorrere senza particolari intoppi verso il ponente cittadino. Resta ora alta l'apprensione per le condizioni della donna ricoverata, mentre gli agenti procederanno nelle prossime ore con l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della piazza per fare piena luce sulla vicenda

