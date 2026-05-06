Vado Ligure, ok al nuovo casello di Bossarino. Casciano (Vado Gateway): “Opera strategica per lo sviluppo del porto”
di Redazione
Il via libera in Conferenza di Servizi al progetto definitivo del nuovo svincolo autostradale di Bossarino rappresenta un passaggio decisivo per lo sviluppo del sistema logistico e portuale di Vado Ligure. A sottolinearne l’importanza è Santi Casciano, Amministratore Delegato di Vado Gateway e del Reefer Terminal.
«Il via libera in Conferenza di Servizi al progetto definitivo del nuovo svincolo autostradale di Bossarino è una notizia di grande importanza per il territorio e per l’intero sistema portuale di Vado Ligure» ha dichiarato Casciano.
Il nuovo casello è considerato un’opera strategica, attesa da anni, destinata a rafforzare l’efficienza dei traffici e la competitività degli scali vadesi. «Il casello – ha proseguito – è un'opera strategica attesa da anni che, una volta realizzata, darà un contributo importante allo sviluppo dei terminals vadesi. Ringraziamo tutti i soggetti coinvolti, a partire dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Liguria, per l'impegno profuso lungo il complesso iter autorizzativo».
Casciano ha poi evidenziato il ruolo del prossimo passaggio tecnico: «Il nostro auspicio è che Concessioni del Tirreno, concessionaria autostradale della tratta A10 compresa tra Savona e Ventimiglia, possa completare nel più breve tempo possibile il progetto esecutivo, passaggio propedeutico all’effettiva partenza della fase di cantierizzazione».
L’opera, una volta completata, è destinata a incidere in modo significativo sulla viabilità e sull’efficienza dei collegamenti tra porto, rete autostradale e sistema logistico del Ponente ligure.
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