UE: Tzitzikostas pronto a un dialogo sulla gestione del traffico aereo

Apostolos Tzitzikostas, Commissario per i Trasporti e il Turismo Sostenibili, ospiterà un dialogo sul futuro della gestione del traffico aereo (ATM) in Europa nell’ambito del Cielo Unico Europeo (SES2+), l’iniziativa dell’UE volta a rendere i viaggi aerei in Europa più sicuri ed efficienti migliorando la gestione dello spazio aereo. L’incontro si terrà a Bruxelles e vedrà riunirsi tutti i principali attori del settore aeronautico per fare il punto sul primo anno di attuazione del SES2+ e discutere su come affrontare le sfide più urgenti del settore. Le discussioni si concentreranno sulla garanzia di una capacità sufficiente per gestire il traffico aereo, sempre più intenso e in crescita, in tutta l’UE, sulla riduzione dei ritardi e delle cancellazioni, sul mantenimento dei più elevati standard di sicurezza e sul miglioramento delle prestazioni ambientali. A emergere nel discorso sono infrastrutture obsolete, carenza di personale, frammentazione dello spazio aereo e requisiti operativi in ​​continua evoluzione contribuiscono alla congestione e ai ritardi in tutta la rete, con ripercussioni sia sui passeggeri che sulle compagnie aeree; un settore europeo che è sottoposto a crescenti pressioni.

Tzitzikostas dovrà discutere su come accelerare la modernizzazione dello spazio aereo europeo anche attraverso un sostegno finanziario mirato e una più rigorosa attuazione delle norme UE. L'incontro avrà anche l'obiettivo di raccogliere opinioni su iniziative correlate, come i programmi SESAR volti a modernizzare le infrastrutture e le procedure operative di gestione del traffico aereo in Europa, il sistema tariffario e di valutazione delle prestazioni, il Regolamento comune sui progetti e il quadro normativo dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).

“Un sistema di gestione del traffico aereo moderno, efficiente e sostenibile è essenziale per la connettività e la competitività dell’Europa. Questo dialogo rappresenta un’opportunità per collaborare strettamente con le parti interessate al fine di garantire l’efficace attuazione del Cielo unico europeo, promuovere la modernizzazione del nostro spazio aereo e realizzare uno spazio aereo europeo più resiliente e performante a beneficio dei cittadini e delle imprese” dichiara il Commissario.

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