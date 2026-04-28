Federlogistica entra nel Tavolo di Partenariato dell’AdSP della Sicilia occidentale

Importante novità nel panorama logistico siciliano: Federlogistica entra ufficialmente a far parte dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, uno dei principali luoghi di confronto tra istituzioni e operatori privati per la definizione delle strategie portuali e intermodali.

La nomina è avvenuta con l’individuazione di Giuseppe Fabio La Vardera come rappresentante della categoria degli operatori logistici intermodali. All’interno dello stesso organismo è presente anche Michele D’Amico, che ha sottolineato il carattere innovativo di questo ingresso per Federlogistica nel contesto regionale.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Davide Falteri, che ha evidenziato come la partecipazione a questo tavolo rappresenti un passo significativo nel rafforzamento della presenza dell’associazione nei principali contesti istituzionali italiani. Per la prima volta, infatti, Federlogistica entra in un organismo di tale rilevanza in Sicilia, con la possibilità di contribuire attivamente alla definizione delle politiche portuali e logistiche.

L’ingresso consentirà all’associazione di portare direttamente la voce delle imprese del settore, favorendo uno sviluppo più integrato del sistema logistico nazionale e rafforzando i collegamenti tra un territorio strategico come la Sicilia e il resto del Paese.

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