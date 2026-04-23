Autotrasporto, confronto al MIT: focus su caro carburanti e misure urgenti per il settore

Si è tenuto ieri, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un incontro con le principali associazioni dell’autotrasporto merci conto terzi, convocato per affrontare le criticità più pressanti che interessano il comparto.

A coordinare il tavolo è stato il viceministro Edoardo Rixi, che ha promosso il dialogo tra istituzioni e rappresentanze di categoria in una fase considerata cruciale per la stabilità della filiera logistica nazionale.

Al centro della discussione, l’impatto dell’aumento dei costi energetici sulle imprese e le conseguenze sull’intero sistema produttivo, ulteriormente aggravate dalle tensioni geopolitiche nell’area del Golfo Persico. Uno scenario che richiede interventi tempestivi e mirati.

Durante l’incontro è stato inoltre avviato un approfondimento sul fabbisogno reale delle aziende del settore, con l’obiettivo di individuare le misure più efficaci e definire interventi strutturali da attuare nelle prossime settimane.

Tra le priorità emerse, il contenimento dell’aumento dei prezzi dei carburanti, ritenuto fondamentale per limitare le pressioni inflazionistiche e tutelare sia le imprese sia i consumatori. È stata inoltre evidenziata la necessità di contrastare eventuali fenomeni speculativi, garantendo maggiore equilibrio e stabilità al mercato.

Il viceministro Rixi ha ribadito l’intenzione del Governo di mantenere un confronto costante con il settore, riconoscendo all’autotrasporto un ruolo strategico per la competitività del Paese e per la continuità delle catene di approvvigionamento.

Al tavolo hanno preso parte le principali associazioni di categoria, tra cui ANITA, ASSOTIR, CNA FITA, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, CONFCOOPERATIVE, FAI, FEDIT, FIAP, LEGACOOP Produzione e Servizi, SNA CASARTIGIANI, TRASPORTOUNITO FIAP e UNATRAS.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.