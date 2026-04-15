Confetra e Anita: siglato un protocollo d’intesa sui temi strategici per il settore trasporti e logistica

Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) e Anita (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici) hanno firmato un Protocollo d’intesa volto a consolidare il lavoro congiunto già avviato negli anni su numerose questioni determinanti per il settore dei trasporti e della logistica: un comparto che oggi in Italia vale il 9% del PIL e che nel quadro delle attuali tensioni geopolitiche riveste un ruolo ancora più esposto e strategico.

Le due organizzazioni condividono da tempo un percorso comune su tematiche sindacali, amministrative, politiche e internazionali, riconoscendo la crescente convergenza degli interessi delle rispettive basi associative, ferma restando l’indipendenza e l’autonomia di ciascuna organizzazione.

“Il Protocollo nasce dalla consapevolezza che le sfide future richiedono competenze sempre più trasversali e una capacità di rappresentare in maniera più unitaria possibile problematiche e proposte innanzi alle Istituzioni pubbliche, sia a livello nazionale che europeo” – dichiara il Presidente Confetra Carlo De Ruvo.

Confetra e Anita hanno quindi deciso di rafforzare la collaborazione su alcuni temi chiave:

diritto del lavoro e relazioni sindacali;

regolamentazione in materia di Authorities;

normativa sull’autotrasporto e Albo degli Autotrasportatori;

relazioni con le Istituzioni europee;

ulteriori dossier di interesse comune che saranno individuati congiuntamente.

L’accordo prevede inoltre la possibilità di individuare ulteriori dossier di interesse comune e di organizzare iniziative congiunte dedicate ai principali temi di interesse del settore.

“Con questa intesa – dichiara il Presidente di ANITA, Riccardo Morelli – l’Associazione rafforza il proprio impegno per rappresentare con sempre maggiore efficacia le istanze delle imprese del settore. L’accordo nasce dall’intenzione di fare sistema, raccogliendo le principali esigenze dell’autotrasporto merci e della logistica e traducendole in una voce più coesa, in grado di rafforzare l’interlocuzione del comparto a sostegno dello sviluppo e della competitività del Paese.”

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