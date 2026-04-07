Logistica a rischio: l’incertezza dei prezzi dei carburanti minaccia il settore

L’aumento dei prezzi pesa, ma secondo gli operatori del settore è soprattutto l’incertezza a rappresentare il vero pericolo, perché rischia di compromettere in modo duraturo l’intero comparto della logistica, con conseguenze su tutte le principali filiere economiche e produttive del Paese. Il decreto carburanti, che estende il taglio delle accise fino al 1° maggio, viene considerato un intervento utile nel breve periodo: aiuta infatti ad attenuare gli effetti più immediati dei rincari su cittadini e imprese, ma non rappresenta una soluzione definitiva.

A sottolinearlo è Davide Falteri, presidente di Federlogistica, che definisce le misure adottate dal Consiglio dei Ministri come un semplice “intervento tampone”. Per le aziende del settore, infatti, il nodo centrale non è solo il livello dei costi, ma la loro instabilità: senza un quadro prevedibile diventa difficile pianificare investimenti, stipulare contratti sostenibili e garantire continuità nelle attività.

Falteri evidenzia come si tratti di un provvedimento emergenziale e non strutturale, sottolineando la necessità di agire in tempi rapidi sul funzionamento del mercato dei carburanti. In particolare, propone l’introduzione di un sistema automatico di adeguamento dei prezzi (fuel surcharge), capace di regolare i rapporti contrattuali tra clienti e operatori e di rendere più stabile la formazione dei costi energetici.

Il rischio, conclude, è quello di continuare con interventi temporanei che, invece di risolvere il problema, finiscono per indebolire in modo permanente il sistema logistico, scoraggiando gli investimenti e ostacolando una vera ripresa una volta superata l’emergenza.

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