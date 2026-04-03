Interporto di Pordenone, Fedriga: “Un tassello chiave per il sistema logistico nazionale e internazionale”

“Gli investimenti nell’Interporto di Pordenone non hanno ricadute solo sul territorio locale, ma rappresentano un elemento chiave per rafforzare il sistema logistico a livello regionale, nazionale ed europeo”.

Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo oggi insieme agli assessori regionali alle Infrastrutture, Cristina Amirante, e alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, all’inaugurazione di diverse opere all’interno dell’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone. Tra queste: il parcheggio Europa per la sosta sicura dei mezzi pesanti, il piazzale intermodale, la rotonda di collegamento al terminal, le barriere acustiche fonoassorbenti lungo la ferrovia, il piazzale al servizio della Motorizzazione civile e i nuovi uffici direzionali. Nella stessa giornata è partito anche il primo treno gestito dalla società Inrail dal polo logistico.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Interporto Pordenone, Silvano Pascolo, l’amministratore delegato Sergio Bolzonello, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, e il vicepresidente della Camera di commercio di Pordenone Udine, Michelangelo Agrusti. Il governatore ha sottolineato come Pordenone rappresenti un asse strategico per i collegamenti est-ovest, fondamentali non solo per il Friuli Venezia Giulia, ma per l’Italia e l’Europa. “In un contesto internazionale complesso – ha detto Fedriga – è essenziale avere una visione di lungo periodo, che vada oltre la gestione dell’emergenza e punti a rafforzare strutturalmente il sistema”.

Fedriga ha poi evidenziato che il sistema logistico internazionale è “prima di tutto un asset politico, oltre che economico e industriale”, ricordando le tensioni geopolitiche attuali e l’importanza strategica delle infrastrutture nel nuovo scenario globale. “In questo contesto – ha aggiunto – la capacità di collegare il Friuli Venezia Giulia all’Italia e al mondo diventa cruciale per rafforzare il Paese. Gli interventi realizzati qui sono mattoni fondamentali per costruire una prospettiva solida e duratura”.

Il governatore ha infine sottolineato l’importanza dei corridoi alternativi e dei nuovi assi logistici internazionali, come quello tra India ed Europa, in cui il Friuli Venezia Giulia funge da punto di accesso strategico al continente, con nodi centrali come Trieste, Pordenone, Gorizia e Cervignano.

“Quello che inauguriamo oggi – ha concluso Fedriga – non è solo un insieme di opere importanti, ma un investimento concreto nel futuro della nostra regione e del Paese. È un lavoro di squadra che deve proseguire nel tempo, perché sono le istituzioni e le infrastrutture a garantire sviluppo e continuità”.

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