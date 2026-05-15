Leapmotor e Grimaldi rafforzano la partnership logistica: quasi 100mila veicoli movimentati tra Cina ed Europa

Leapmotor International, joint venture tra Stellantis e Leapmotor, amplia la collaborazione logistica con il Gruppo Grimaldi Group, consolidando una rete di trasporto automobilistico su scala globale che ha già permesso la movimentazione di quasi 100.000 veicoli dalla Cina verso l’Europa negli ultimi 18 mesi.

Nel solo periodo gennaio-marzo 2026, oltre 20.000 unità sono state destinate al mercato italiano, attraverso un programma operativo strutturato che ha previsto 15 viaggi nel primo trimestre dell’anno. Le spedizioni hanno collegato diversi porti europei strategici, tra cui Anversa, Valencia, Vigo, Setúbal e numerosi scali italiani come Livorno, Civitavecchia e Gioia Tauro.

Il progetto si basa sull’impiego delle navi Pure Car & Truck Carrier (PCTC) di nuova generazione del Gruppo Grimaldi, tra cui unità come Grande Svezia, Grande Michigan, Grande Istanbul e Grande Tianjin. Si tratta di una flotta composta da 17 nuove navi con capacità superiore alle 9.000 CEU, progettate anche per l’utilizzo di carburanti alternativi come l’ammoniaca, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto marittimo entro il 2050.

Un elemento centrale della partnership è rappresentato anche dalla rete logistica portuale integrata del gruppo armatoriale, che dispone di infrastrutture estese su milioni di metri quadrati in diversi hub europei. Questi terminal consentono una gestione ottimizzata dei veicoli, includendo operazioni come preparazione, movimentazione, manutenzione e ricarica delle batterie.

La strategia comune tra le due aziende si articola su tre pilastri: pianificazione integrata della supply chain tra produzione e trasporto marittimo, coordinamento operativo tra attività a terra e in mare per gestire picchi di volumi fino a migliaia di unità per singolo scalo, e un continuo miglioramento dei processi per garantire efficienza e sicurezza lungo tutta la catena logistica.

Secondo Alessandro Furnò, vicepresidente Global Supply Chain & Purchasing di Leapmotor International, la logistica rappresenta un elemento strategico decisivo per la competitività nel settore automobilistico, mentre per Luigi Pacella Grimaldi, direttore Automotive Intercontinentale del Gruppo Grimaldi, la collaborazione si fonda su una partnership stabile e di lungo periodo, orientata alla crescita dei volumi e alla scalabilità delle soluzioni operative.

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