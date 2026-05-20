Italia e India rafforzano l’alleanza strategica su porti e logistica

Italia e India consolidano la loro collaborazione nel settore marittimo, logistico e infrastrutturale con la firma di un Memorandum d’intesa che punta a rafforzare i rapporti economici e commerciali tra i due Paesi. L’intesa, siglata durante il vertice Italia-India a Roma alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rappresenta il risultato di un percorso diplomatico e istituzionale avviato circa due anni fa attraverso incontri e missioni in India.

A sottolineare l’importanza dell’accordo è stato il viceministro al MIT Edoardo Rixi, che ha evidenziato come Italia e India condividano una forte vocazione marittima e abbiano interesse comune a sviluppare una cooperazione stabile in un comparto considerato strategico per la crescita economica internazionale.

Secondo Rixi, il nuovo accordo apre una fase operativa concreta tra i due sistemi economici, in un contesto globale in cui l’area Indo-Pacifico assume un ruolo sempre più centrale sia per il commercio mondiale sia per la sicurezza delle rotte marittime e delle catene di approvvigionamento.

L’Italia, grazie alla sua posizione geografica, si candida a diventare uno snodo fondamentale del corridoio IMEC, offrendo un sistema logistico integrato e competitivo. Il viceministro ha ricordato le due principali direttrici infrastrutturali del Paese: quella occidentale, che collega Genova al bacino del Reno attraverso la Svizzera, e quella orientale, con Trieste collegata ai mercati di Austria, Germania, Polonia e dell’Europa centro-orientale.

A rafforzare questo ruolo contribuisce inoltre una rete capillare di porti, interporti e infrastrutture logistiche in grado di garantire collegamenti efficienti e diversificati verso il resto d’Europa.

L’obiettivo, ha concluso Rixi, è costruire con l’India una partnership strategica di lungo periodo capace di favorire investimenti, sviluppo economico e nuove opportunità occupazionali per entrambe le nazioni.

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