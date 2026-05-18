Porto di Livorno, proroga di 12 mesi per il servizio di manovra ferroviaria

Il servizio di manovra ferroviaria all’interno del porto di Livorno continuerà a essere gestito per i prossimi 12 mesi da Mercitalia Shunting & Terminal. La decisione arriva dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che ha disposto la proroga del servizio in attesa dell’avvio della nuova gara.

Il precedente affidamento, rinnovato cinque anni fa, era giunto a scadenza, ma le nuove disposizioni regolatorie introdotte dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti hanno reso necessario un approfondimento tecnico-amministrativo prima della pubblicazione di un nuovo bando.

Tra gli obblighi previsti figurano la redazione della Relazione di Affidamento (RdA) e la predisposizione del Prospetto Informativo della Rete Portuale (Pirp), attività che richiedono tempi di analisi e interlocuzione incompatibili con l’immediata apertura di una nuova procedura di gara.

Secondo quanto riportato dall’Autorità portuale, la complessità degli adempimenti e i termini previsti per le osservazioni da parte dell’ART hanno reso impossibile completare in tempo utile una gara pubblica prima della scadenza naturale del contratto in essere.

La proroga è stata condivisa anche nel corso dell’Assemblea comprensoriale ReCoMaF per il comprensorio Livorno Calambrone – Livorno Darsena, dove i soggetti presenti hanno concordato sulla necessità di rinviare la procedura di gara e garantire la continuità del servizio con l’attuale gestore, alle stesse condizioni tecnico-economiche.

La proroga sarà valida fino all’individuazione del nuovo concessionario e comunque per un periodo massimo di 12 mesi. Qualora la gara dovesse concludersi anticipatamente, il nuovo aggiudicatario subentrerà immediatamente nella gestione del servizio.

Nel frattempo, tariffe per gli utenti e canoni concessori resteranno invariati, garantendo continuità operativa nelle attività logistiche e ferroviarie dello scalo livornese.

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