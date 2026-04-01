Porti di Trieste e Monfalcone, Ditel segretario generale: apprezzamento della Regione

Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, ha espresso soddisfazione per la nomina, approvata all’unanimità, di Natale Ditel come nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale.

Secondo il governatore, si tratta di una figura altamente qualificata sotto il profilo tecnico e professionale, con una solida esperienza maturata nel sistema portuale nazionale. Fedriga ha inoltre rivolto a Ditel i propri auguri per il nuovo incarico, che lo vedrà alla guida amministrativa dei porti di Trieste e Monfalcone.

Il presidente della Regione ha poi sottolineato come la scelta, proposta dal presidente dell’Autorità Marco Consalvo, rappresenti un passo importante per rafforzare la governance di un’infrastruttura strategica sia a livello regionale sia nazionale. In particolare, ha evidenziato il valore di competenze qualificate e di una visione orientata allo sviluppo e all’efficienza, elementi fondamentali per affrontare le sfide future del sistema portuale.

Fedriga ha infine ricordato il ruolo centrale del sistema portuale del Friuli Venezia Giulia, considerato un asset chiave per la competitività del territorio e per i collegamenti con i mercati dell’Europa centro-orientale. In questo contesto, la nuova nomina garantirà continuità operativa e un ulteriore impulso ai progetti già avviati.

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