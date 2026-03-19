FIAP esprime soddisfazione per il Decreto-legge n. 33/2026 a sostegno dell'autotrasporto: un passo importante per il settore

La Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (FIAP) ha accolto favorevolmente l'approvazione del Decreto-legge n. 33 del 18 marzo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi. Il provvedimento, che risponde alle richieste del settore, include misure di supporto dirette a rafforzare l'autotrasporto, considerato un settore cruciale per l'economia e la competitività del Paese.

Tra le principali misure introdotte, la riduzione delle accise sui carburanti per 20 giorni, un credito d’imposta sul gasolio commisurato ai costi aggiuntivi sostenuti nei mesi di marzo, aprile e maggio, il rafforzamento dei controlli anti-speculazione e l'aggiornamento mensile dei costi di esercizio relativi al gasolio fino al 30 giugno. Questi provvedimenti rispondono in parte alle sollecitazioni della FIAP e delle altre associazioni di categoria, che avevano formalmente presentato le proprie istanze al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Segretario Generale di FIAP, Alessandro Peron, ha dichiarato: "Ringraziamo il Governo per la rapidità con cui ha agito in una fase di grande pressione sui costi delle nostre imprese. Il decreto è un passo positivo, che riconosce l'importanza strategica dell'autotrasporto per l'economia italiana. Tuttavia, la crisi in Medio Oriente continua a pesare sui costi, e non possiamo fermarci qui. È fondamentale che il Governo continui a monitorare la situazione e ad adottare ulteriori misure."

FIAP monitorerà anche l'efficacia dei 100 milioni di euro stanziati per il credito d’imposta, per verificare che le modalità operative siano sufficienti a sostenere le imprese del settore. Le aziende associate riceveranno indicazioni operative non appena saranno definiti i dettagli del provvedimento.

Un aspetto ancora da chiarire riguarda il fuel surcharge nei contratti di trasporto: la riduzione delle accise potrebbe comportare l'annullamento di questa clausola, limitando l'efficacia del credito d’imposta. La FIAP chiede al Governo di precisare che il calcolo del fuel surcharge debba essere effettuato al lordo della riduzione delle accise, come stabilito dall'art. 6bis del Decreto Legislativo 286/2005.

Infine, la FIAP continuerà a lavorare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per discutere ulteriori misure a supporto del settore e garantire la competitività dell'autotrasporto in Italia.

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