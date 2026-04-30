Raben Group, emissioni ridotte del 41% e nuovi investimenti per la decarbonizzazione nel Report di Sostenibilità 2025
di Redazione
In un contesto di mercato complesso per il settore logistico europeo, Raben Group ha registrato nel 2025 un significativo avanzamento sul fronte della sostenibilità, riducendo del 41% le emissioni Scope 1 e 2 rispetto al 2020 e ampliando l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei propri impianti.
I risultati sono contenuti nel Report di Sostenibilità 2025 del Gruppo, che evidenzia i progressi nella strategia ESG di lungo periodo, con particolare attenzione alla decarbonizzazione, al rinnovo della flotta e al rafforzamento delle politiche di governance e sociali.
Nonostante le difficoltà legate a instabilità economica, aumento dei costi e nuove normative, l’azienda ha proseguito il proprio percorso di trasformazione, consolidando la propria posizione nel mercato europeo della logistica.
“La crescita responsabile non è un’opzione riservata ai periodi favorevoli”, ha dichiarato il CEO Ewald Raben. “La creazione di valore a lungo termine deve procedere insieme alla responsabilità ambientale, sociale e a una governance solida”.
Tra i principali risultati del 2025 figurano il raggiungimento del 96% di utilizzo di elettricità verde nei siti operativi, l’introduzione di 19 autocarri elettrici e l’aumento dell’impiego di carburanti alternativi come l’HVO. Il 99% della flotta diretta rispetta lo standard Euro VI, mentre considerando anche i partner logistici la quota si attesta al 73%.
Il Gruppo ha inoltre ampliato le infrastrutture di ricarica per mezzi pesanti, raggiungendo una capacità complessiva di quasi 6 MW, e ha sviluppato nuovi magazzini in Polonia e Germania progettati secondo criteri di efficienza energetica e alimentati da fonti rinnovabili, anche tramite impianti fotovoltaici e pompe di calore.
Sul fronte sociale, Raben Group ha aggiornato il Codice Etico per dipendenti e fornitori, avviando programmi formativi che hanno coinvolto oltre il 40% del personale. Inoltre, l’8% dei fornitori è stato inserito in percorsi di valutazione ESG.
Un altro dato significativo riguarda la parità di genere: nel 2025 le donne hanno ricoperto il 33% delle posizioni manageriali, un risultato rilevante per un settore tradizionalmente maschile come quello dei trasporti.
Le performance del Gruppo sono state riconosciute anche a livello internazionale. Raben ha ottenuto la medaglia d’argento EcoVadis con 77 punti, posizionandosi nell’1% delle aziende migliori nel settore del trasporto su strada, e ha confermato la valutazione “B” nel CDP Climate assessment.
“Concentriamo i nostri sforzi su azioni concrete e misurabili per ridurre l’impatto ambientale e rafforzare la fiducia degli stakeholder”, ha dichiarato Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Sustainability Director del Gruppo.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Sicurezza nei porti, confronto alla Camera: meno infortuni ma resta alta l’attenzione
29/04/2026
di Redazione
Federlogistica entra nel Tavolo di Partenariato dell’AdSP della Sicilia occidentale
28/04/2026
di Redazione
Autotrasporto, confronto al MIT: focus su caro carburanti e misure urgenti per il settore
23/04/2026
di Redazione
Assiterminal e ForMare il primo Master per manager dei terminal portuali in Italia
22/04/2026
di Redazione