Trieste, confronto europeo sui corridoi ferroviari: focus su intermodalità e sviluppo dei traffici

Il 22 e 23 aprile l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha ospitato, presso la Torre del Lloyd, un incontro congiunto dedicato ai principali corridoi ferroviari europei dell’area alpino-balcanica occidentale e di quella baltico-adriatica.

L’iniziativa ha riunito operatori ferroviari e logistici provenienti da diversi Paesi europei, con l’obiettivo di avviare un confronto sullo sviluppo del trasporto su rotaia e sul coordinamento dei flussi lungo i principali assi continentali. Al centro del dibattito, l’evoluzione dei traffici ferroviari e il ruolo strategico delle infrastrutture portuali nell’integrazione dei sistemi logistici europei.

In questo contesto, il porto di Trieste si conferma come uno dei principali hub del Mediterraneo e primo porto ferroviario d’Italia, grazie a un modello di forte integrazione tra attività portuali e collegamenti ferroviari.

Durante la due giorni, i partecipanti hanno avuto anche l’opportunità di visitare direttamente lo scalo triestino. La visita operativa ai principali terminal ha permesso di approfondire il funzionamento delle infrastrutture e di osservare da vicino il sistema intermodale che caratterizza il porto.

L’incontro è stato inoltre occasione per illustrare i progetti di potenziamento della rete ferroviaria a servizio dello scalo, con particolare attenzione allo sviluppo della capacità logistica e all’ulteriore miglioramento dei collegamenti con l’entroterra europeo.

Un momento di confronto che conferma il ruolo crescente di Trieste come snodo strategico nei traffici ferroviari internazionali e piattaforma di collegamento tra porto e rete ferroviaria europea.

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