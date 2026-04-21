CargoBeamer estende il collegamento ferroviario Liegi–Parma: più efficienza per la logistica europea
di Redazione
Il servizio intermodale di CargoBeamer compie un nuovo passo avanti collegando direttamente il Belgio con Parma, nel nord Italia. La tratta, inizialmente attiva da gennaio 2026 tra Liegi e Domodossola, è stata recentemente prolungata fino a Parma, come previsto nei piani di sviluppo dell’azienda.
I treni raggiungono ora direttamente il Terminal CEPIM, punto strategico per la distribuzione delle merci, contribuendo a servire importanti poli logistici e agroalimentari della regione. Il servizio mantiene una frequenza elevata, con sei corse settimanali per ciascuna direzione, garantendo continuità ed efficienza nei trasporti.
La trazione ferroviaria lungo la rotta resta affidata a BLS Cargo, partner consolidato dell’operazione. Il collegamento è progettato per accogliere una vasta gamma di unità di carico: dai semirimorchi, sia carrellabili che non, ai rimorchi refrigerati, fino a merci pericolose (ADR), cisterne, container, casse mobili e attrezzature speciali.
Questa estensione si inserisce nella strategia più ampia di CargoBeamer, orientata alla creazione di una rete intermodale capillare e ad alta frequenza attraverso le Alpi. L’obiettivo è offrire al settore logistico europeo soluzioni di trasporto sempre più flessibili, sostenibili e in grado di ridurre l’impatto ambientale.
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