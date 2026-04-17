FS Logistica, nel 2025 ricavi in crescita e spinta su digitale e intermodalità

Nel 2025 il comparto cargo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rafforza il proprio posizionamento nella logistica italiana ed europea, grazie anche al nuovo assetto organizzativo che affida alla Business Unit Trasporto Merci, coordinata da FS Logistix, il ruolo di cabina di regia per lo sviluppo di servizi integrati e collaborazioni nel trasporto multimodale.

Nel corso dell’anno gli investimenti tecnici raggiungono quota 322 milioni di euro, in crescita rispetto ai 297 milioni del 2024, con l’obiettivo di sostenere il rinnovo progressivo della flotta e gli interventi di manutenzione su locomotive e carri. Le risorse sono distribuite tra le principali società operative del gruppo: la quota maggiore riguarda Mercitalia Rail, seguita dalla controllata tedesca TX Logistik e dalle altre realtà del perimetro logistico, tra cui Mercitalia Shunting & Terminal, Mercitalia Intermodal e FS Logistix.

Tra le iniziative più rilevanti figura il lancio di una nuova piattaforma digitale unica per la gestione end-to-end dei servizi merci, pensata per rendere più efficiente il coordinamento lungo tutta la filiera logistica e migliorare la tracciabilità delle spedizioni.

Sul piano economico, il business Trasporto Merci chiude il 2025 con ricavi operativi pari a 1,406 miliardi di euro, in aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente. Ancora più marcato il miglioramento della redditività, con un EBITDA che sale a 105 milioni di euro, in forte crescita rispetto al 2024. La performance positiva è sostenuta soprattutto dall’andamento di TX Logistik e dal recupero delle attività intermodali di Mercitalia Shunting & Terminal, oltre al contributo di Terminali Italia.

I volumi complessivi del traffico merci si attestano a 22,031 miliardi di tonnellate-km, in lieve calo rispetto al 2024. Una parte rilevante resta legata alle tratte internazionali, che superano i 12 miliardi di tonnellate-km, a conferma della forte dimensione europea delle attività del gruppo. Nel perimetro complessivo rientra anche il contributo della società greca Hellenic Train.

In un contesto economico ancora incerto, il 2025 evidenzia comunque un rafforzamento della struttura industriale del polo merci FS, con indicatori economici in miglioramento e un piano di investimenti che continua a puntare su rinnovo dei mezzi, innovazione digitale e integrazione dei servizi logistici.

La strategia delineata conferma la centralità di intermodalità, tecnologia e presenza internazionale come leve fondamentali per aumentare la competitività del trasporto ferroviario delle merci nei prossimi anni.

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