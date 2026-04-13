Autotrasporto verso lo sciopero: rischio stop nazionale dei camion verso lo sciopero: rischio stop nazionale dei camion

L’intero comparto dell’autotrasporto italiano si sta orientando verso un possibile stop dei servizi su strada. È quanto emerso dagli incontri svolti nel fine settimana in tutta Italia, promossi da UNATRAS, con assemblee organizzate in circa cento città. La posizione delle imprese è compatta: aziende di ogni dimensione chiedono la sospensione delle attività di trasporto.

Tra gli elementi ritenuti più critici dagli operatori figura il comportamento della committenza, definito “irresponsabile”, che starebbe determinando una riduzione dei corrispettivi fino a 40 centesimi al litro. A questo si aggiunge, secondo la categoria, la scarsa attenzione del Governo che – nonostante le dichiarazioni del ministro Adolfo Urso su presunti interventi a favore del settore – non avrebbe ancora adottato misure concrete.

Ulteriori problematiche, segnalate anche da Codacons, riguardano il persistente squilibrio del mercato: da un lato le imprese di autotrasporto risultano penalizzate, dall’altro continuano a registrarsi fenomeni speculativi e un aumento degli introiti per alcuni operatori e per lo Stato.

In un contesto sempre più teso, UNATRAS denuncia quindi la mancanza di responsabilità da parte della committenza, accusata di approfittare delle difficoltà del settore, e l’assenza di un confronto concreto con le istituzioni. Il coordinamento delle associazioni nazionali dell’autotrasporto, guidato dal presidente FAI Paolo Uggè, avverte che questa situazione rischia di avere ripercussioni su tutto il Paese.

Per venerdì 17 aprile è prevista la riunione del Comitato esecutivo nazionale di UNATRAS, chiamato a decidere sull’eventuale fermo dei servizi e sull’avvio delle procedure per il blocco del trasporto su strada.

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